نائب يتحرك بوجه أصحاب المولدات الخاصة... ماذا فعل؟

اصدر النائب عن طرابلس الدكتور رامي فنج البيان التالي يتعلق بموضوع مولدات الاشتراكات الكهربائية.



تقدمت بصفتي نائبا عن الأمة اللبنانية ممثلا عن دائرة طرابلس الصغرى بهذا الإخبار ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا بخصوص مخالفات قرارات وزير الإقتصاد و وزير الطاقة و وزير الداخلية لجهة إلزامية تركيب عدادات حسب المواصفات والتزام تسعيرة المولدات وقمع المخالفات طالبا في حالة هذا الإخبار إلى الضابطة العدلية المختصة لإجراء التحقيق الأولي ومن ثم الادعاء على كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا وتوقيفهم وإحالتهم إلى قاضي التحقيق للتحقيق معهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم وظن بهم أو اتهامهم وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة لإصدار الأحكام و العقوبات المناسبة بحقهم

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