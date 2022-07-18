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لبنان

"الضاحية" تكافح المخدرات والتحرش والعنف.. هذا ما سيحصل

Lebanon 24
18-07-2022 | 07:40
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عقدت جلستان في قاعة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية تمهيدا لإعداد الخطة الخمسية التي تتناول الجانب الإجتماعي في الضاحية الجنوبية. وتمثلت فيها إضافة الى الاتحاد والعمل البلدي المنظمات والجمعيات والمؤسسات التالية : اليونيسيف - الهيئة الصحية الإسلامية - مؤسسة عامل - جمعية أمان - أبعاد - كفى - الحركة الاجتماعية - كشافة المهدي - المركز الاستشاري للترشيد والتوعية الأسرية - مركز التوجيه والإرشاد في بلدية حارة حريك - المركز الاستشاري للدراسات - مؤسسة الهادي للإعاقة - جمعية الإمداد - الجامعة اللبنانية.
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وقد بحث المجتمعون في المواضيع الاتية: تعاطي المخدرات، العنف الأسري، الخلافات الأسرية، إدمان الانترنت، التحرش الجنسي، عمل الأطفال والتسرب المدرسي.

و تم توصيف الحالات وتشخيص الأسباب واقتراح الحلول، على ان تستكمل الأعمال بعد انجاز المرحلة الأولى وهي إعداد خلاصة لما تم في هاتين الجلستين، ليصار بعدها الى رسم خارطة الطريق لإعداد الخطة.
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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