المكاري بحث مع هونشتاين في برامج الامم المتحدة وسبل التعاون

استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة،الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هونشتاين.



هاونشتاين

بعد اللقاء، قالت هونشتاين:"التقي الوزير المكاري لاول مرة، كممثلة لبرنامج الامم المتحدة للتطور في لبنان. وبحثنا في كيفية بناء علاقات التعاون القائمة على شفافية المعلومات كجزء من عملنا في مكافحة الفساد، الى جانب نواح أخرى للتعاون سويا كتحسين وضع الشباب في الإعلام ودعم الحوار عبر لبنان، بالإضافة الى التحديات المستقبلية التي تواجه لبنان ، فضلا عن الطاقات الكامنة في جمال هذا البلد".

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