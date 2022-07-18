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لبنان

النائب السابق صلاح الحركة في ذمة الله

Lebanon 24
18-07-2022 | 08:47
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غيب الموت النائب السابق صلاح محمود الحركة.
 
ونعى رئيس بلدية برج البراجنة  عاطف منصور النائب السابق صلاح محمود الحركة في بيان جاء فيه:" ببالغ الحزن والاسى نودع اليوم قامة برلمانية عريقة ووجها اجتماعيا مميزا واحد ابناء برج البراجنة المحبين المخلصين، نودع اليوم الأخ العزيز الاستاذ صلاح محمود الحركة ولكن ستبقى ذكراه حية في قلوبنا وعقولنا. 
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باسمي واسم المجلس البلدي واهالي برج البراجنة نتقدم من عائلة فقيدنا بأحر التعازي ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته.انا لله وانا اليه راجعون".
 
 
سيرة ذاتية
والحركة من مواليد 1943 ميلادي، في محلة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وهو متأهل من السيدة وفاء خليل حسون ولهما ثلاثة أولاد.
 
عمل بداية كأستاذ في التعليم الثانوي، ثم انخرط في العمل السياسي. في العام 1996 انتخب نائباً عن أحد المقعدين الشيعيين في دائرة بعبدا. وفي العام 2009 ترشح عن أحد هذين المقعدين ولكن الحظ لم يحالفه.
 
أسرة "لبنان 24" تتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. 

لبنان

تعازي ووفيات

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