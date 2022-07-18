فلحه التقى ولجنة متابعة الجمعية العمومية رئيسة مجلس الخدمة المدنية

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زار المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه ولجنة متابعة الجمعية العمومية للعاملين في الوزارة، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.واتفق المجتمعون على ضرورة حصول العاملين على حقوقهم انطلاقا من مبدأ المساواة مع الجميع في القطاع العام ولا سيما الذين يؤمنون حضورا فعليا، وزيادة بدل الحضور بما يناسب غلاء المحروقات، اضافة الى اعادة النظر في التقديمات الاجتماعية والصحية للعاملين في الوزارة، وضرورة افادة موظفي "تلفزيون لبنان" من المساعدة الاجتماعية المعطاة للقطاع العام.وكان تشديد على اهمية اخضاع المتعاقدين مع الوزارة لشرعة التقاعد وتشريع ملف شراء الخدمات.وركز المجتمعون على احقية مطالب الجمعية العمومية التي أيدها وزير الاعلام زياد المكاري واعلن دعمه المطلق لها.