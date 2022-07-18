بوصعب عرض للتطورات مع سفير مصر

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه بالمجلس قبل ظهر اليوم، السفير المصري في لبنان ياسر علوي، وجرى عرض للاوضاع والتطورات الاقليمية في لبنان والمنطقة.

كما استقبل بوصعب الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس. واستقبل ايضا تجمع اهالي جرحى ومتضرري المرفأ.

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