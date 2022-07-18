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لبنان

تعرضا لاطلاق النار وفارقا الحياة... اليكم تفاصيل جريمة برج البراجنة

Lebanon 24
18-07-2022 | 09:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو جواد ضاهر في مستشفى السان جورج بعد ساعات على وفاة هادي السبلاني فجر اليوم جراء تعرّضهما لإطلاق نار في محيط مقرّ قيادة حركة أمل في برج البراجنة. 

ووفقا للمعلومات، فإن الشابين القتيلين كانا قد تعرّضا لإطلاق نار أمام مقر قيادة حركة أمل بعد مطاردتهما من قبل شقيق المدعو خالد برو على اثر محاولتهما القيام بعملية سلب قرب شارع عبد النور. 
وعلى اثر سماع إطلاق النار خرج عدد من عناصر حركة امل لاستطلاع الأمر فتعرّض علي سمير المقداد، شقيق أحد مسؤولي الحركة في المنطقة، للإصابة بطلق ناري عن طريق الخطأ من سلاح برّو.
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والحادثة باتت في عهدة الأجهزة الأمنية التي تحقق بالحادث.
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