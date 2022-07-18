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لبنان

5 جرحى على طريق البقاع... هذا ما حصل (صور)

Lebanon 24
18-07-2022 | 09:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب حافلة مخصصة لنقل الركاب على طريق النبي شيت في البقاع، ما ادى الى اصبة 5 أشخاص من بيهم عسكريين.
 
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