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لبنان

إليكم الصور الأولى لطائرة "حزب الله" التي أسقطها الجيش الإسرائيلي اليوم

Lebanon 24
18-07-2022 | 11:21
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عرضت قناة "الحدث" صوراً أولية للمُسيرة التابعة لـ"حزب الله" والتي أسقطها الجيش الإسرائيلي بعد اجتيازها الحدود اللبنانية - الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين.
 
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أعلنت أن عملية إسقاط الطائرة التابعة لـ"حزب الله" جاءت بعد رصدها ومراقبتها من قبل الوحدات الجويّة المختصة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه لم تقع إصابات في الحادث الذي يُجرى تحقيق بشأنه، بحسب "يديعوت أحرنوت". 
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