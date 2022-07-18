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لبنان

صدور آخر تسعيرة لدولار "صيرفة" اليوم.. كم بلغت؟

Lebanon 24
18-07-2022 | 11:44
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أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الإثنين، أنّ حجم التداول على منصة "صيرفة" بلغ لهذا اليوم 42 مليون دولار أميركي بمعدل 25600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
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