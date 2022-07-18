29
o
بيروت
33
o
طرابلس
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
26
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صدور آخر تسعيرة لدولار "صيرفة" اليوم.. كم بلغت؟
Lebanon 24
18-07-2022
|
11:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الإثنين، أنّ حجم التداول على منصة "صيرفة" بلغ لهذا اليوم 42 مليون دولار أميركي بمعدل 25600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من مصرف لبنان.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
18/07/2022 23:48:20
18/07/2022 23:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة: ماريان الحويك لم تكن تعمل في مصرف لبنان عندما تم توقيع العقد يومها وهي لم تعمل يوما في القضايا المالية في مصرف لبنان بل عملت في القضايا الادارية وفي منصة صيرفة
Lebanon 24
سلامة: ماريان الحويك لم تكن تعمل في مصرف لبنان عندما تم توقيع العقد يومها وهي لم تعمل يوما في القضايا المالية في مصرف لبنان بل عملت في القضايا الادارية وفي منصة صيرفة
18/07/2022 23:48:20
18/07/2022 23:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
18/07/2022 23:48:20
18/07/2022 23:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يعلن سعر "دولار صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يعلن سعر "دولار صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
18/07/2022 23:48:20
18/07/2022 23:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
لبنان
صيرفة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حدث عالمي بعد 3 أشهر قد يمنع المغتربين من تحويل الأموال إلى لبنان
Lebanon 24
حدث عالمي بعد 3 أشهر قد يمنع المغتربين من تحويل الأموال إلى لبنان
03:00 | 2022-07-18
18/07/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة تتخطى المحظور.. وصيفة ملكة جمال لبنان تظهر ببكيني مُثير في دبي (صور)
Lebanon 24
بإطلالة تتخطى المحظور.. وصيفة ملكة جمال لبنان تظهر ببكيني مُثير في دبي (صور)
03:30 | 2022-07-18
18/07/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت كملكات الإغريق.. نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة في اليونان شاهدوا الصور
Lebanon 24
ظهرت كملكات الإغريق.. نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة في اليونان شاهدوا الصور
01:35 | 2022-07-18
18/07/2022 01:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المساعدة الاجتماعية للعسكريين.. إليكم آخر المُستجدات
Lebanon 24
عن المساعدة الاجتماعية للعسكريين.. إليكم آخر المُستجدات
03:35 | 2022-07-18
18/07/2022 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب السابق صلاح الحركة في ذمة الله
Lebanon 24
النائب السابق صلاح الحركة في ذمة الله
08:47 | 2022-07-18
18/07/2022 08:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:38 | 2022-07-18
ميقاتي بعد اجتماع اللجنة المكلفة متابعة تداعيات الازمة المالية: تلبية المطالب دفعة واحدة امر مستحيل ويتسبب بانهيار اوسع للاوضاع
02:00 | 2022-07-18
المعادلة الرئاسية بالأرقام... الأكثرية النيابية أكثريات
16:17 | 2022-07-18
قرارٌ مهم بشأن مرفأ بيروت.. ما هو؟
16:09 | 2022-07-18
بيرم: الضمان الاجتماعي اليوم بأسوأ أيّامه
15:51 | 2022-07-18
إطلاق نار عند الحدود اللبنانية - السوريّة.. ما القصّة؟
15:43 | 2022-07-18
مفاجأة جديدة بشأن فواتير المولدات.. هذا ما قد نشهدهُ قريباً!
فيديو
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
18/07/2022 23:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
18/07/2022 23:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-07-17
18/07/2022 23:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact