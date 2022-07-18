صدور آخر تسعيرة لدولار "صيرفة" اليوم.. كم بلغت؟

أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الإثنين، أنّ حجم التداول على منصة "صيرفة" بلغ لهذا اليوم 42 مليون دولار أميركي بمعدل 25600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

Advertisement