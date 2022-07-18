بُشرى إلى الموظفين.. هذا ما تم إقراره بشأن الرواتب

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم عقب اجتماع اللجنة المكلفة متابعة تداعيات الأزمة المالية في السراي الحكومي، اليوم الإثنين، أنه تمّ إقرار دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً لموظفي القطاع العام، مع استصدر مرسوم استثنائي يقضي بصرفِ مساعدة اجتماعية لكل موظف توازي راتباً كاملاً كل شهر اعتباراً من شهر تموز، مع إعطاء بدل نقل يوميّ يبلغ 95 ألف ليرة لبنانية لكل موظف.

وخلال تلاوته مقررات اجتماع اللجنة، قال بيرم: "عقد اجتماع للجنة الوزارية المتعلقة بادارة المرفق العام بشكل طارئ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، ودار نقاش علمي مستفيض مبني على المصارحة وواقع مالية الدولة، بعيدا عن الشعبوية والمزايدات موكدين بالاجماع أحقية ومشروعية مطالب القطاع العام بكل فئاته. ولكن تحقيق سقف هذه المطالب بكليته يستوجب توفير الواردات الضرورية لذلك، وهذا لا يتم الا من خلال تحصيل الواردات ما يفترض تسيير المرافق العامة من جهة، وهذا ما يؤمنه حضور الموظفين، واقرار الموازنة من جهة أخرى. لقد جرى في هذا الاطار التواصل مع المعنيين في سبيل اقرارها في القريب العاجل . وفي الانتظار تم التوافق على المبادئ والمعايير التالية:

- المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها دون اي تمييز او استثناء. واي استثناء حصل في الايام الماضية تم وقفه.

- تأكيد تسيير المرافق العامة وخدمة المواطنين، وفي ذلك مصلحة أولية واكيدة للموظفين انفسهم لتأمين انتظام رواتبهم.

- الحرص على النقاش العلمي البنّاء وعدم اعطاء الموظف او المواطن بيد وسحب ما تم اعطاؤه منه بيد اخرى.

- تأكيد الحل الشامل الذي سيكون من خلال اقرار الموازنة بعد ان تعهدت وزارة المالية بأنها ستنجز الجداول المالية المتعلقة بذلك في سبيل تأمين كل ما طلبته لجنة المال والموازنة ، توصلا للاقرار السريع لها، اضافة الى اقرار سريع لمشاريع قوانين تؤمن سلة واسعة ومهمة جدا من الواردات في أكثر من مرفق حيوي.



وتبعاً لما تقدّم، وكحل مؤقت فانه تم اقرار ما يلي:

- دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقا والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.

- استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن.

- النظر في مضاعفة الرواتب بعد اقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها.

- اعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 الف ليرة .

- الاشارة الى تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 الف ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام ، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتبارا من شهر آذار الفائت.

- ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدة يومين على الاقل تأمينا للواردات ومصالح الناس.

هناك ملاحظة ان القطاع التعليمي او الجامعة اللبنانية او مثلا القضاة الذين يخضعون لمناوبة قضائية ، هؤلاء يستوفون حضور اليومين وهم الآن في عطلة رسمية، ولذلك ينطبق القرار عليهم.

إن كل ما تقدم مرتبط سواء بما تم اعلانه بحضور الموظفين تبعا لما سبق بيانه، وقد تشاركنا مع العديد من الخبراء الذين شددوا على ضرورة عدم الوقوع في الأخطاء التي حصلت سابقا من خلال الطريقة الشعبوية. موقف اليوم هو موقف مسؤول بعدم التمييز بين العاملين في القطاع العام واعطاء قطاع دون الآخر،لأن ذلك يتسبب بارباك. ونطلب من الموظفين تحمل المسؤولية في هذا الاطار. كما تم ابقاء الاجتماعات مفتوحة للمواكبة المستمرة ولمزيد من الاقتراحات لمصلحة الجميع في هذا الظرف الصعب.

حوار

ورداً على سؤال قال الوزير بيرم: "ان تمويل هذه المساعدة التي أعلنا عنها مؤمن، فاعطاء راتب مؤمن حاليا لكن التمويل الأساسي سيكون مع الموازنة التي ستسمح بأن يكون لدينا سلة من الواردات، لأن هناك منافذ مهمة جدا للرسوم لا تطال المواطن بشكل مباشر وتم اختيارها بعناية لتأمين واردات بشكل كبير وتمكننا من القيام في ما بعد بتعديل على الرواتب ومضاعفتها، وهذا حق للعيش الكريم للموظف الذي هو ابن هذه الدولة. ان القطاع العام هو الذي حافظ على الدولة ولن نسمح بانهياره، وكلنا مسؤولون لتحقيق هذه الغاية الاساسية.

وقال رداً على سؤال: "سيتم استصدار مرسوم استثنائي بهذه المقررات ابتداءً من أول تموز،وسنعطي الزيادات بانتظار إقرار الموازنة. لقد تكلم دولة الرئيس واعلن أننا لن نكتفي براتب اضافي بل على ضوء توافر الواردات سنتجه الى اكثر من مضاعفة الراتب".

وعن موقف مصرف لبنان من هذا الموضوع اجاب: "لا علاقة له بهذا الموضوع".

وعن موافقة القطاع العام على هذه المقررات قال: "نحن نتصارح، وهذا موقف اللجنة وفق ما وضع بين ايدينا من معطيات. نحن لا نعطي وعوداً وردية بل نقول ان هناك حاليا أزمة في الواردات، ولا رواتب اذا لم تكن هناك واردات، واذا لم يعاود الموظفون العمل من خلال المناوبة التي ندعو اليها فهناك خطر على الرواتب، نحن نتصارح بكل صدق مع اهلنا وابنائنا واحبائنا، نحن لن نتخلى عنهم. لقد تم التواصل مع خبراء وحذرونا من القيام بدعسة ناقصة.

ورداً على سؤال قال: "إن الحصول على هذه التقديمات يرتبط بحضور الموظف".

اما الوزير بوشكيان فوصف "المقررات بالخطوة المرحلية بأنها جسر عبور للمرحلة المقبلة التي يتم العمل عليها، ولهذا السبب ابقيت الاجتماعات مفتوحة لاننا لا نريد ان ندخل في مرحلة من التضخم والعجز".