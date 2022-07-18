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لبنان

ناظمية غادرت منزلها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
18-07-2022 | 12:21
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

-  ناظمية قاسم درويش (من مواليد عام 1945، لبنانية)
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التي غادرت بتاريخ 17-07-2022 منزلها الكائن في محلة حارة الناعمة قرب محطة حمود، ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنها تعاني من مرض الزهايمر.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر الدامور في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 600116-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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