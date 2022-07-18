الهيئات الاقتصادية عرضت لدوكان الخطوط العريضة لخطتها للتعافي الاقتصادي والمالي

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عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعا مع السفير الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان وفريق عمله في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.وتم خلال اللقاء، بحسب بيان للهيئات الاقتصادية، "النقاش في الأوضاع في لبنان عموما، والوضع الاقتصادي والاجتماعي وخطة التعافي الاقتصادي والمالي للانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".في بداية الإجتماع، شكر شقير ب"اسمه وباسم الهيئات والقطاع الخاص اللبناني للسفير دوكان الجهود الكبيرة التي يبذلها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته".كما شكر "الدولة الفرنسية، صديقة لبنان الدائمة، التي تدعم بلدنا وتقف بجانبه لمساعدته في العودة إلى طريق النهوض"، متمنيا "أن تثمر كل الجهود المخلصة لإنقاذ لبنان من أزماته المتعددة في أسرع وقت".بعد ذلك، عرضت الهيئات الاقتصادية "الخطوط العريضة لخطتها للتعافي الاقتصادي والمالي".ثم دار نقاش مطول بين دوكان والحاضرين حول القضايا المطروحة.من جهته، قال دوكان: "لا بديل عن التوقيع السريع للغاية على برنامج مع صندوق النقد الدولي، على أساس الاتفاق التقني الذي أبرم في بداية نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية والصندوق".أضاف: "إن ذلك يشكل الوسيلة الواقعية الوحيدة لخروج لبنان من الأزمة وإعادة إطلاق الاستثمار والاستهلاك والنمو والحصول على دعم المجتمع الدولي".وفي نهاية الاجتماع، قدم شقير باسم الهيئات الاقتصادية درع بيروت إلى دوكان.