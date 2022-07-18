الرقم يتزايد.. كم بلغ سعر الدولار الواحد في محلات بيع بطاقات التشريج؟

ألقى خبراءٌ مواكبون لملف تعرفة الإتصالات الضوء على "ألاعيب" قائمة على صعيد تشريج الخطوط وأسعار بطاقات التشريج وذلك عقب زيادة التعرفة اعتباراً من 1 تمّوز الجاري.

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وبحسب الخبراء، فإنه على الرغم من تخفيض شركتي الاتصالات لأسعارهما بنسبة 67%، فإن هناك ثغرة تجعل المواطنين يدفعون مبالغ إضافية لقاء الحصول على خدماتٍ هاتفية يحتاجونها.



فعلى سبيل المثال، فإن المشترك الراغب بالاشتراك بباقة انترنت 10 جيغابايت مقابل 10 دولارات، سيجد نفسه مضطراً لشراء بطاقة 15.15 دولاراً للحصول على خدمته، باعتبار أنه لا توجد بطاقة بقيمة 10 دولارات.



وعملياً، فإن المواطن سيكون مجبراً لشراء دولارات أكثر من حاجته، كما أن الأشهر التي سيحصل عليها من البطاقة قد تذهب هدراً، ما يعني أن التكلفة التي دفعها ثمن بطاقة 15.15 لم يستفد منها بشكل كامل، بل دفع أموالاً أكثر من المطلوب.