وزير التربية يكشف.. هذا هو موعد صدور نتائج إمتحانات "الثانوية العامة"

إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وفداً موسعاً من الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة ملوك محرز.
وفي كلمة له أمام الوفد، أكّد الحلبي أنه "لولا التعاون والمسؤولية الوطنية التي يتمتع بها الأساتذة لما كانت الإمتحانات الرسمية تمت"، معتبراً أنّ "الجهود المبذولة بين الإدارة والأساتذة أدّت إلى هذه الدقة والشفافية، وقد صدرت نتائج الشهادة المتوسطة"، والوزارة تحقق بتسريب البيانات ونشرها".
وكشف الحلبي أن "هذا الأسبوع سيشهد إصدار نتائج امتحانات الثانوية العامة بفروعها الأربعة، مما يريح الطلاب وأساتذتهم وأهاليهم"، مثمناً "تعب الأساتذة وخبرتهم في إنجاز الإمتحانات تربويا ولوجستيا".
واشار الحلبي الى "الغلاء الذي يزداد يوما بعد يوم"، مذكراً بـ"نجاح الوزارة في إيجاد الحوافز والدعم لتمرير العام الدراسي"، مؤكداً أن "الجهود مستمرة لتوفير المزيد من المقومات للعام الدراسي الجديد، سيما وان الدعم مطلوب لكل الموظفين في القطاع العام، وبالتالي فإن الوضع لن يستمر على ما هو عليه".
وعبر الحلبي عن هاجسه اليومي بأن "يتم إقرار الموازنة والحوافز والعطاءات للمعلمين والموظفين وبدل النقل"، مؤكداً انه "بعد الأول من نيسان المنصرم لن ترتبط المساعدات الإجتماعية بالحضور"، مذكراً بموضوع الإستشفاء وموضوع النقل والمحروقات.