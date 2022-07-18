وزير التربية يكشف.. هذا هو موعد صدور نتائج إمتحانات "الثانوية العامة"

إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وفداً موسعاً من الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة ملوك محرز.

وفي كلمة له أمام الوفد، أكّد الحلبي أنه " لولا التعاون والمسؤولية الوطنية التي يتمتع بها الأساتذة لما كانت الإمتحانات الرسمية تمت"، معتبراً أنّ "الجهود المبذولة بين الإدارة والأساتذة أدّت إلى هذه الدقة والشفافية، وقد صدرت نتائج الشهادة المتوسطة"، والوزارة تحقق بتسريب البيانات ونشرها".

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وكشف الحلبي أن "هذا الأسبوع سيشهد إصدار نتائج امتحانات الثانوية العامة بفروعها الأربعة، مما يريح الطلاب وأساتذتهم وأهاليهم"، مثمناً "تعب الأساتذة وخبرتهم في إنجاز الإمتحانات تربويا ولوجستيا".