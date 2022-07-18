المفتي دريان ووفد علمائي من بعلبك عزوا بضحايا حادث عرسال

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قام وفد من علماء مدينة بعلبك والمنطقة برئاسة مفتي بعلبك السابق الشيخ بكر الرفاعي بزيارة تعزية وتضامن مع ذوي الشهداء من آل فليطي وآل غدادة في بلدة عرسال الذين قضوا في حادث السير المفجع.وأثناء التعزية، جرى اتصال بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي عزى آل الضحايا ورئيس بلدية عرسال باسل الحجيري.وأكد المفتي دريان "التضامن الكامل ووقوف دار الفتوى إلى جانب ذوي الضحايا بهذا المصاب الجلل، والقيام بكافة الواجبات المطلوبة وتقديم كل الدعم الممكن".بدوره، أثنى الشيخ الرفاعي على "الحس الإنساني المرتفع لدى آل الفليطي الذين بادروا إلى تقديم التعزية لآل غدادة، واجتماع الجميع في عزاء واحد، مما يدلل على أصالة أهالي عرسال وعلى تجاوزهم للمصيبة، وعلى كونهم دائماً وجهاً إسلامياً حضارياً مشرقاً يظلل هذه المنطقة، فليحفظهم الله من كل سوء".