29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
26
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فوز الصفاء على فيروزة السوري بثلاثية نظيفة في بطولة غرب آسيا للسيدات
Lebanon 24
18-07-2022
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز الصفاء بطل لبنان على نادي فيروزة السوري 3-0 بعد ظهر اليوم، في بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية لأندية السيدات في كرة القدم التي يستضيفها النادي الارثوذكسي الاردني في عمان.
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد سجلت الأهداف نور كشلي، لمى عابدين وليا هاشم.
Advertisement
وسبق للصفاء التعادل في المرحلة الثانية مع نفط ميسان العراقي سلباً.
وينصّ نظام البطولة على مباراتي تصفية بين صاحبي المركزين الاول والثاني على اللقب، ومباراة تحديد المركز الثالث.
لبنان
رياضة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حدث عالمي بعد 3 أشهر قد يمنع المغتربين من تحويل الأموال إلى لبنان
Lebanon 24
حدث عالمي بعد 3 أشهر قد يمنع المغتربين من تحويل الأموال إلى لبنان
03:00 | 2022-07-18
18/07/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة تتخطى المحظور.. وصيفة ملكة جمال لبنان تظهر ببكيني مُثير في دبي (صور)
Lebanon 24
بإطلالة تتخطى المحظور.. وصيفة ملكة جمال لبنان تظهر ببكيني مُثير في دبي (صور)
03:30 | 2022-07-18
18/07/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت كملكات الإغريق.. نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة في اليونان شاهدوا الصور
Lebanon 24
ظهرت كملكات الإغريق.. نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة في اليونان شاهدوا الصور
01:35 | 2022-07-18
18/07/2022 01:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المساعدة الاجتماعية للعسكريين.. إليكم آخر المُستجدات
Lebanon 24
عن المساعدة الاجتماعية للعسكريين.. إليكم آخر المُستجدات
03:35 | 2022-07-18
18/07/2022 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب السابق صلاح الحركة في ذمة الله
Lebanon 24
النائب السابق صلاح الحركة في ذمة الله
08:47 | 2022-07-18
18/07/2022 08:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:38 | 2022-07-18
ميقاتي بعد اجتماع اللجنة المكلفة متابعة تداعيات الازمة المالية: تلبية المطالب دفعة واحدة امر مستحيل ويتسبب بانهيار اوسع للاوضاع
02:00 | 2022-07-18
المعادلة الرئاسية بالأرقام... الأكثرية النيابية أكثريات
16:17 | 2022-07-18
قرارٌ مهم بشأن مرفأ بيروت.. ما هو؟
16:09 | 2022-07-18
بيرم: الضمان الاجتماعي اليوم بأسوأ أيّامه
15:51 | 2022-07-18
إطلاق نار عند الحدود اللبنانية - السوريّة.. ما القصّة؟
15:43 | 2022-07-18
مفاجأة جديدة بشأن فواتير المولدات.. هذا ما قد نشهدهُ قريباً!
فيديو
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
18/07/2022 23:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
18/07/2022 23:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-07-17
18/07/2022 23:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact