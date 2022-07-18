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لبنان

فوز الصفاء على فيروزة السوري بثلاثية نظيفة في بطولة غرب آسيا للسيدات

Lebanon 24
18-07-2022 | 15:04
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فاز الصفاء بطل لبنان على نادي فيروزة السوري 3-0 بعد ظهر اليوم، في بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية لأندية السيدات في كرة القدم التي يستضيفها النادي الارثوذكسي الاردني في عمان.
 
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد سجلت الأهداف نور كشلي، لمى عابدين وليا هاشم.
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وسبق للصفاء التعادل في المرحلة الثانية مع نفط ميسان العراقي سلباً.

وينصّ نظام البطولة على مباراتي تصفية بين صاحبي المركزين الاول والثاني على اللقب، ومباراة تحديد المركز الثالث.

 

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