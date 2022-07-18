مفاجأة جديدة بشأن فواتير المولدات.. هذا ما قد نشهدهُ قريباً!

تبين مؤخراً أن هناك أجواء سائدة في أوساط ثلة من أصحاب المولدات تشيرُ إلى وجود دراسة لتوجهات جديدة تقضي بزيادة رسم المقطوعية الثابتة وتقاضيها بالدولار الأميركي، في حين أن الرّسم المقطوع المُرتبط بالاستهلاك سيتمّ تقاضيه بالدولار أيضاً أو وفق سعر السوق الموازية.
وأشارت المعطيات إلى أنّ رسم المقطوعية الثابتة قد يتراوح بين 10 و 20 دولاراً، أو ما يناهز 580 ألف ليرة كحدّ أقصى حالياً. أما في ما خصّ سعر الرسم المُتربط بالإستهلاك فسيكون بالدولار النقدي أو بقيمة أعلى من سعر الدولار في السوق الموازية. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر الدولار 29 ألف ليرة، فإن احتساب الفاتورة سيكون بناء لـ29300 ليرة لبنانية، بذريعة ترك هامشٍ معين لضمان عدم حصول خسارة تقع على عاتق صاحب المولد.