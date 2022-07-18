Advertisement

لبنان

مفاجأة جديدة بشأن فواتير المولدات.. هذا ما قد نشهدهُ قريباً!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-07-2022 | 15:43
A-
A+
Doc-P-972468-637937811434038403.jpg
Doc-P-972468-637937811434038403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبين مؤخراً أن هناك أجواء سائدة في أوساط ثلة من أصحاب المولدات تشيرُ إلى وجود دراسة لتوجهات جديدة تقضي بزيادة رسم المقطوعية الثابتة وتقاضيها بالدولار الأميركي، في حين أن الرّسم المقطوع المُرتبط بالاستهلاك سيتمّ تقاضيه بالدولار أيضاً أو وفق سعر السوق الموازية.
Advertisement
وأشارت المعطيات إلى أنّ رسم المقطوعية الثابتة قد يتراوح بين 10 و 20 دولاراً، أو ما يناهز 580 ألف ليرة كحدّ أقصى حالياً. أما في ما خصّ سعر الرسم المُتربط بالإستهلاك فسيكون بالدولار النقدي أو بقيمة أعلى من سعر الدولار في السوق الموازية. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر الدولار 29 ألف ليرة، فإن احتساب الفاتورة سيكون بناء لـ29300 ليرة لبنانية، بذريعة ترك هامشٍ معين لضمان عدم حصول خسارة تقع على عاتق صاحب المولد.
 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:38 | 2022-07-18
02:00 | 2022-07-18
16:17 | 2022-07-18
16:09 | 2022-07-18
15:51 | 2022-07-18
15:04 | 2022-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website