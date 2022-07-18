قرارٌ مهم بشأن مرفأ بيروت.. ما هو؟

قال وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إن "مشروع سكة الحديد في لبنان هو جيوسياسي واستراتيجي"، مشيراً إلى أنه "هناك العديد من الطرق الاستراتيجية الجديدة، ولا بدذ من ربط سكة الحديد اللبنانية بها".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الميادين"، لفت حمية إلى أن "الحدود البحرية ترسم من الحدود البرية وتحديداً من نقطة رأس الناقورة"، موضحاً أن "نفق الناقورة هو عقارٌ ملك للدولة اللبنانية لكنّه تحت الاحتلال الاسرائيلي، ويجب استعادته".

وبالنسبة إلى إعادة إعمار مرفأ بيروت، أوضح حمية أنّ "العروض التي قدمت بما يخص إعادة إعماره هي دراسات وليس لإعادة الإعمار"، داعياً كل الشركات إلى "المشاركة بإعادة إعمار مرفأ بيروت" الذي شهد انفجاراً كبيراً في 8 آب 2020، مؤكداً أنّ "القرار اتُخذ بإعادة إعماره".