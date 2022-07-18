يحاول تيّار حاكم مدّ جسور تقارب مع لاعبين بارزين خارج المحور الذي ينتمي إليه، مطلقاً العنان لرحلة البحث عن رئيس جديد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement