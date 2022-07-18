دار نقاش حاد داخل رابطة موظفي القطاع العام لجهة التجاوب مع الحل المرحلي لأزمة الإضراب والعودة إلى العمل لمدة يومين أو المضي بالإضراب المفتوح، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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