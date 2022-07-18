أحدث بيان مجلس القضاء الأعلى ثم بيان اجتماع السراي حول مساواة موظفي القطاع العام بلبلة لجهة صرف النظر عن زيادة القضاة أو اعتبار تحويلها تحصيل حاصل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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