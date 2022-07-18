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لبنان

دوكان باشر مهمّته الجديدة في بيروت بلقاء الهيئات الإقتصادية

Lebanon 24
18-07-2022 | 22:43
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استهل الموفد الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان مهمته الجديدة في بيروت بلقاء الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير قبل ان يلتقي أي مسؤول رسمي. وقد عرضت الهيئات الإقتصادية الخطوط العريضة لخطتها للتعافي الإقتصادي والمالي، ثم دار نقاش مطول بين السفير دوكان والحاضرين حول القضايا المطروحة.
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وشدد دوكان على أن "لا بديل عن التوقيع السريع للغاية على برنامج مع صندوق النقد الدولي، على أساس الاتفاق التقني الذي أبرم في بداية نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية والصندوق"، معتبراً "إن ذلك يشكل الوسيلة الواقعية الوحيدة لخروج لبنان من الأزمة، ولإعادة إطلاق الاستثمار والاستهلاك والنمو والحصول على دعم المجتمع الدولي".
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