ورشة عمل لتطوير قطاع الزيتون... إليكم تفاصيلها

تفتتح مصلحة الأبحاث العلميّة الزّراعيّة (Lari) ورشة عمل حول قطاع الزيتون وزيت الزيتون في لبنان يوم الخميس الواقع فيه ٢١ تموز ٢٠٢٢ الساعة التاسعة صباحًا في فندق سمولفيل – بدارو.

يتخلّل ورشة العمل عرضاً لآخر الابتكارات لزيادة إنتاج الزيتون والزيت ولتخفيض الكلفة.

يشارك في الورشة أساتذة من كلّ من اليونان وايطاليا ولبنان، حيث سيقدّم المشاركون دراسات حول كيفية إزالة الشّجيرات وزرع خليط من الحشائش والبقوليات وزراعة الحمص في بساتين الزيتون، كما وسيتم التطرق إلى أهمية اعتماد نظام الري Zen Irriware .

لبنان سيكون حاضراً من خلال مشاركة اخصائيون في مجال الزراعة حيث سيعرضون دراسات حول هوية الزيتون لجهة تحديد أصنافه بناءً على تحليل رقمي للحجم والشّكل والبنية، كما سيعرضون لكيفية استخدام محلل FT.NIR لتحديد جودة الزيتون، كما وسيطرحون أيضاً الحل لموضوع تأثير إدارة التربة على انتاج الزيتون ونوعية الزيت، ولكيفية استخدام السماق في تخليل الزيتون.

المحاضر الإيطالي بدوره سيتحدّث عن الاختبار التشخيصي القائم على الحمض النووي لتوثيق أصل الصنف لزيت الزيتون.

نشير أخيراً الى ان ورشة العمل سيتخللها حلقات مشاركة ونقاش.