بعد غياب سنوات.. باسيل عبر "المنار"

يبدو ان "رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل سيكون ضيفا على قناة المنار خلال الايام المقبلة للحديث عن اخر التطورات كما تم الاعلان، الامر الذي يطرح بعض التساؤلات المشروعة.

فباسيل ، وبحسب مصادر متابعة، لم يظهر على قناة حزب الله في مقابلة اساسية منذ سنوات وذلك لاسباب قد تكون مرتبطة ببعض مواقفه التي قد لا تتحمل القناة ان تقال على هوائها.

وتشير المصادر الى ان اطلالة باسيل عبر المنار قد تكون مرتبطة بشكل اساسي بحشد الحزب لحلفائه في اطار التمهيد لاي تطور تصعيدي عند الحدود الجنوبية ما يعطيه غطاء سياسيا اساسيا.