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لبنان

جديدُ سعر البنزين.. هل سيتراجع اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-07-2022 | 01:30
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قالَ ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إنّ "وزارة الطاقة والمياه ستصدرُ بعد قليل جدولاً جديداً وكاملاً لأسعار المحروقات"، مُضيفاً: "على الرّغم من ارتفاع سعر الدولار على منصة صيرفة إلى 25600 ليرة لبنانية، إلا أننا سنشهدُ انخفاضاً في سعري البنزين والمازوت".
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ولفت أبو شقرا إلى أنّ "وزارة الطاقة والمديرية العامّة للنفط تريثتا في إصدار جدولٍ جديد يوم أمس الإثنين، وذلك من أجلِ معرفة رقم سعر دولار صيرفة مع بداية الأسبوع من جهة، ولدراسة توجهات أسعار النفط العالميّة من جهة أخرى".
وختم: "لذلك، فإنّ الجدول سيصدرُ خلال ساعاتٍ قليلة، ونُطمئن الناس بأن البنزين متوفر وموجود ولا إقفال للمحطات أبداً ولا انقطاع للمحروقات بتاتاً". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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