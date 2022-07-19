أفران لم تبع الخبز... ماذا حصل أمس؟

مع عودة الحديث عن ارتفاع سعر ربطة الخبز "الابيض"، في ظلّ التوجّه إلى رفع الدعم جزئيّاً، وبعدما خفّف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام من حصص الطحين المدعوم للافران الكبيرة، امتنعت بعضها، والمعروفة منها، يوم أمس، عن إنتاج وبيع الخبز إلى المواطنين، وفق المعلومات.

كما لوحظ ان هذه الافران كانت تقوم ببيع الخبز بكل أنواعه الاخرى، بأسعارٍ مرتفعة، إلى جانب الكعك، وقوالب الحلوى، والكرواسون. فظهرت طوابير من الناس أمام أفران مجاورة، التي استمرت ببيع ربطة خبز واحدة لكلّ فردٍ. ما يعني، أنّ بعض التجار لا يزالون يخفون الطحين المدعون إلى حين رفع الدعم.

أمام هذا الواقع، يتخوّف المواطنون من أنّ يدخل رغيف الخبز سيناريو المحروقات، وخصوصاً وأنّ السجال لا يزال قائماً بين سلام ونقابة الافران التي تقول إنّ مخزونها من القمح لا يكفي لاكثر من يوميّن.