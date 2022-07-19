أمن الضاحية الاجتماعي الى الواجهة.. هذا ما يحضّر له

بعدما كثرت في الآونة الأخيرة الحوادث الأمنية الفردية في مناطق الضاحية الجنوبية، كما في مختلف المناطق بطبيعة الحال، فانّ ورشة عمل تنظم اليوم بتضافر اتحاد بلديات الضاحية والجمعيات والمؤسسات العاملة في الشأن الاجتماعي لمواجهة آفات اجتماعية خطيرة تشكل الأسباب الرئيسية لحدوث تلك المشاكل مثل السرقات والاعتداءات الجسدية وتعاطي المخدرات.

وتباشر اتحاد بلديات الضاحية للبدء بتنفيذ الخطة الخمسية لمكافحة المشكلات الاجتماعية بدءا من هذا الأسبوع. وعلم "لبنان 24" أنّ حواجز عدة ستقام بشكل متكرر في الشوارع وخصوصاً في ساعات الليل، منعاً لحدوث أي مشاكل امنية في المنطقة.