"القوات" و"التيار" يتفقان على هذه القضية

لوحظ أن كتلتي "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" متفقتان على مبدأ تقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين، خصوصًا أن نوابهما في دائرة بيروت الأولى خاضوا الإنتخابات النيابية تحت هذا الشعار، وهم كما يؤكدّون لناخبيهم ملتزمون بما وعدوا به، ومصرّون على تنفيذه .

ويجاريهم في هذا المطلب النواب: نديم الجميل وجان طالوزيان، وسينتيا زرازير، ونواب الأرمن الأربعة بمن فيهم النائبة بولا يعقوبيان.

وفي تقدير أحد نواب بيروت الأولى أن هذا المطلب ليس تقيسيمًا كما يحاول البعض تصويره، بل هو مطلب تطويري وإنمائي في الدرجة الأولى.

ويتوقّع أن يُطرح هذا الموضوع في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بصيغة إقتراح مشروع قانون مكرر معجل. ولا يستبعد أن يحظى بتصويت الأكثرية النيابية المطلقة.