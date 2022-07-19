Advertisement

لبنان

توارى عن الأنظار بعد توقيفات طالت أفراد شبكات يديرها لترويج المخدّرات.. هكذا أوقف بكمينٍ محكم في البقاع

Lebanon 24
19-07-2022 | 02:40
A-
A+
Doc-P-972558-637938207966438834.png
Doc-P-972558-637938207966438834.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صـدر عـن المديريـّة العـامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:في سياق المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة الناشطين في عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة والميدانيّة التي نفّذتها دوريّات من الشّعبة لكشف هويات وملاحقة أفراد شبكات الإتجار والترويج، تمّ تحديد هويّة الرأس المدبّر لعمليات ترويج المخدّرات في منطقة المتن، ويدعى:

 

- ب. ش. (من مواليد عام 1988، سوري) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف، ومذكرة القاء قبض بالجرم ذاته.

 

وقد تبيّن أنّه قد توارى عن الأنظار، واختبأ في إحدى البلدات البقاعية.

 

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

 

بتاريخ 14-7-2022، وبنتيجة الرصد والمتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تحديد مكان وجوده، في بلدة جديتا، حيث نفّذت الدوريّة كمينًا مُحكمًا وأوقفته.

 

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن في منطقة المتن، وأنّه توارى عن الأنظار في خلال الفترة الأخيرة، بعد حملة التوقيفات التي قامت بها شعبة المعلومات والتي استهدفت أفراد الشبكات التي كان يديرها.

 

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-07-19
06:09 | 2022-07-19
04:30 | 2022-07-19
06:50 | 2022-07-19
06:40 | 2022-07-19
06:30 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website