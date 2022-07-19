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لبنان

وفد "حزب الله" برئاسة الحاج حسن عزى بضحايا حادث عرسال

Lebanon 24
19-07-2022 | 02:44
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قدم رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن التعازي بضحايا حادث عرسال الثمانية على رأس وفد من "حزب الله" برفقة الناب ملحم الحجيري. 

الحاج حسن

وأكد الحاج حسن خلال كلمة مواساة لأهالي الشهداء: "الفاجعة كبيرة وقاسية ومؤلمة، والموت عبر عنه الله سبحانه وتعالى بالمصيبة، وفقد الأحبة دائما قاس مهما بلغنا من القدرة على التحمل، فإنه يدخل الى قلوبنا الحزن".
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وأضاف: "مصابنا كبير بهذه العائلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أولا لمن فقدنا الجنة والرحمة والمغفرة والنعيم المقيم بجوار رب كريم، بجوار محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وللجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادث الكبير والمأسوي الشفاء والصحة والعافية، ولأهل من فقدنا من أحبائنا الصبر والسلوان".
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