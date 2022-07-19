حزب الله "الجديد"... مواكبة الازمة وملء الفراغ

لم يعد حزب الله الذي اطلق امينه العام حسن نصرالله تهديدات ببدء حرب عسكرية في حال عدم حصول لبنان على حقوقه بالتنقيب عن النفط، كالحزب ما قبل هذا التهديد، اذ ان التنظيم الذي اخذ طابعا اقليميا في السنوات الماضية دخل عن قصد في صراع الغاز العالمي بين القوى الغربية من جهة وروسيا من جهة اخرى

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لا يبدو ان الحزب غافلا عن اهمية هذه المعركة وحجمها، خصوصا ان رسالة واضحة وصلت اليه عن الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين عندما زار لبنان يقول فيها ان باخرة الاستخراج التي يسعى الحزب لقصفها ليست يونانية فقط بل اوروبية، مع ما يعنيه ذلك من حصانة تتمتع بها من الناحية السياسية لارتباط استخراج الغاز من كاريش بدعم السوق الاوروبية المتعطشة للغاز

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لكن الحزب الذي اصر على موقفه من خلال رده على رسالة هوكشتاين ومن خلال تصريحات نصرالله يتجه لتكريس نفسه مجددا ممرا مباشرا لاي تسوية اقليمية او محلية في ظل الكباش الحاصل في الاقليم والذي سيؤدي حتما الى تسوية بغض النظر عن موعدها







بعيدا عن الهجوم السياسي الذي يتعرض له الحزب من قبل خصومه في لبنان، لكنه قد يكون مستفيدا من اظهار نفسه صاحب القرار الاستراتيجي في لبنان، وان الحديث معه من قبل القوى الغربية لا غنى عنه ولا يملؤه الحديث مع اي طرف سياسي رسمي او اي مسؤول لبناني

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تظهير قدرة الحزب على اتخاذ قرارات استراتيجية انطلاقا من لبنان وتحديدا بعد الحراك الشعبي والازمة الاقتصادية التي بدلت شكل الحياة السياسية وقيّدت كل الاطراف من دون استثناء، تعني انه استعاد هامش المناورة السياسية التي كان يتمتع بها واستوعب التبدلات الشعبية الى حدود معينة، او اقله اراد الايحاء بذلك

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هذا يضع الحزب كممر إلزامي للتسويات التي قد يرغب من خلالها بتحسين موقعه في النظام اللبناني وزيادة مكتسباته الدستورية بالرغم من انه حريص على نفي كل هذه الاداعاءات، لكن الامر في حال حصوله سيخفف الضغوط الداخلية على حارة حريك ويجعلها اقدر على التعاطي مع بعض الملفات







الاهم ان حسابات الحزب باتت تقول في نهاية عهد الرئيس ميشال عون انه غير راغب بالبقاء ضمن هامش مراعاة الدولة اللبنانية والاخذ بعين الاعتبار مصالح حلفائه داخلها، على اعتبار ان الدولة اليوم بجزء كبير منها متحالف مع الحزب لكن هذا الواقع لن يدوم وعليه فإنه لا يريد تكريس فكرة الوقوف خلف الدولة في مختلف الظروف

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