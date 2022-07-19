تعميم جديد لمصرف لبنان لتشجيع استعمال بطاقات الدفع بالدولار الفريش.. إليكم التفاصيل

اصدر مصرف لبنان تعميما جديدا "لتشجيع استعمال بطاقات الدفع بالدولار الفريش (Fresh) الصادرة محليا، وبالتالي ستصبح بطاقات الفريش دولار كافة مقبولة لدى كل التجار في لبنان (نقاط البيع -Point of Sale) ابتداء من ٢٥ تموز الحالي، دون اي تعديل في العمولات عند استعمال هذه البطاقات لدى التجار".

أضاف التعميم: "ستتم التسوية للمدفوعات الخاصة ببطاقات الدولار الفريش من خلال حسابات المصارف خارجيا عبر شركتي "فيزا "و"ماستركارد". وبالتالي يتقاضى التجار كل ما قبضوه عبر بطاقات الدفع بالدولار الفريش الصادرة محليا بشكل كامل وكفريش دولار، مما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

وسيبقى السحب النقدي عبر البطاقات من ماكينات السحب الالي ATM وفقا للتعميم ١٥١ مستمرا دون اي تعديل.

ويعمل مصرف لبنان على الية جديدة لتشجيع قبول واستعمال بطاقات الدفع بالعملة اللبنانية".