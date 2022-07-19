سرقة تطالُ وزارة.. مجهولون يحرمونها من الكهرباء!

أفادت قناة "الجديد" بأنّ الكهرباء ما زالت مقطوعة منذ يومين عن وزارة الطاقة والمياه، بعدما تبين سرقة الكابلات ولوحات التحكم العائدة للمولدات الاحتياطية التابعة لمبنى الوزارة.

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