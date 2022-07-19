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لبنان

ميقاتي يستقبل قائد الجيش ويبحث معه الوضع الأمني في البلاد

Lebanon 24
19-07-2022 | 04:54
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، صباح اليوم في السراي الحكومي، قائد الجيش العماد جوزيف عون، وعرض معه الوضع الأمني في البلاد.
 
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لبنان

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