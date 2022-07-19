Advertisement

لبنان

بعد خروجه من قصر العدل.. هذا ما كشفه جان العلية عن جلسة الاستجواب

Lebanon 24
19-07-2022 | 04:57
A-
A+
Doc-P-972601-637938287956735931.jpg
Doc-P-972601-637938287956735931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية بعد خروجه من جلسة مثول أمام القضاء في قصر العدل، اليوم الثلاثاء، إن "الجلسة كانت مطولة وأجاب عن كل الأسئلة التي طُرحت أمامه"، وأضاف: "سأتقدم باخبار منفصل بموضوع مناقصة السوق الحرة". 
Advertisement
وكان العلية أكّد قبل دخوله إلى قصر العدل، اليوم الثلاثاء، إنه "يفتخر بما يحصل معه اليوم دفاعاً عن القضاء في وجه كتبة الإخبارات الذين يريدون تحويله من سلطة وظيفتها تأدية العدالة إلى أداة للتهويل على من ينفّذ القانون".
وشدد العلية في حديث إذاعي على أن مثوله أمام القضاء هو لإظهار الحقائق، وقال: "إذا تبيّن أنني مرتكب فلا أحد فوق القانون، أمّا إذا تبيّن أن من يقدّم الإخبار ومن كتبه يتسلّون ويهوّلون فسنطلب ضمن الأطر الدستورية والقانونية محاسبتهم لإساءتهم المعنوية لمجلس شورى الدولة وإدارة المناقصات".
 
وأعلن العليّة أنه سيقول للقضاء ما لم يستطع أن يبوح به للإعلام، مؤكداً أن لديه ما يكفي من معلومات ليضعها أمام التحقيق للتثبّت من أن الذين شنّوا هجوماً على إدارة المناقصات عبر استخدام مجلس شورى الدولة لديهم مصالح معيّنة من وراء التهويل والضغط عليها.
وأشار العلية إلى أنه سبق أن تحدّث عن مخالفات قانونية، مالية وإدارية ويعود للقضاء التحقّق ما إذا كانت تنطوي على فساد، قائلاً: "لست قاضياً، فليلعب القضاء دوره".
إلى ذلك، قال العلية إن "حق التعليق على القرارات القضائةي هو حق مقدس"، مشيراً إلى أن "كل المعلومات المتعلقة بالسوق الحرّة ستُقدّم اليوم للقضاء الذي عليه أن يتأكد من وجود سمسرات". 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-07-19
06:09 | 2022-07-19
04:30 | 2022-07-19
06:50 | 2022-07-19
06:40 | 2022-07-19
06:30 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website