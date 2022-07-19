وهاب في تغريدة نارية: "استحوا بقا"!

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يا أركان الدولة الذين تحمون مافيا المولدات. إستحوا بقا إرفعوا التسعيرة وأمنوا الكهرباء القرار بحاجة لعشرة دقائق من وقتكم. التردد من قبلكم مشبوه وأنتم شركاء".

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