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لبنان

3 حوادث سير على طرقات لبنان... هذا عدد القتلى والجرحى!

Lebanon 24
19-07-2022 | 05:07
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط قتيل، و4 جرحى، في 3 حوادث سير، خلال الـ24 ساعة الماضيّة.
 
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