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لبنان

مداهمة مُفاجئة.. القاضية غادة عون تدخل مصرف لبنان (صور)

Lebanon 24
19-07-2022 | 05:22
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يشهدُ محيط مصرف لبنان استنفاراً أمنياً بعد تمركز قوة من المديرية العامة لأمن الدّولة أمام مداخله الأساسيّة، وذلك من أجل اقتحامه ومداهمته.

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ووفقاً لقناة "الجديد"، فإنّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وصلت إلى مصرف لبنان بحثاً عن حاكمه رياض سلامة وقد تمكّنت من الدخول إلى المكان ووصلت إلى الطابق الذي يضمّ مكتب سلامة.
 
وأشارت "الجديد" إلى أن "حالة هستيرية تجري في أروقة مصرف لبنان، حيثُ تعمد القاضية عون إلى البحث داخل الخزنات والمكاتب عن حاكم مصرف لبنان".
 
مع هذا، فقد أفيد بأنّ القاضي المُناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش، رفض إعطاء الإشارة لدخول عناصر أمن الدولة إلى المصرف.

وبحسب قناة الـ"MTV"، فإنّ البنك المركزي أقفل أبوابه منذ لحظات بوجه من يريدون القيام بمعاملات. 
 
وكانت قوّة من أمن الدولة دهمت منزل سلامة في الرابية صباح اليوم بحثاً عنه، إلا أن الأخير لم يكُن هناك. وإثر ذلك، أفيد بأن قوة أخرى توجّهت إلى مصرف لبنان لتوقيف سلامة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

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