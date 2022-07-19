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لبنان

يختلف عن أداء والده

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-07-2022 | 07:00
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رأت مصادر مطلعة ان الاداء السياسي الذي يقوم به احد النواب المتحالفين مع "حزب الله" يختلف بشكل كامل عن الاداء الذي كان يقوم به والده المتحالف مع الحزب ايضا، خصوصا لجهة تظهير هذا التحالف امام الرأي العام اللبناني.
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وتعتبر المصادر أن النائب الحالي يجاهر بشكل فاقع بتحالفه مع الحزب ولا يراعي كثيرا واقع بيئته الحاضنة، الامر الذي يؤدي الى ردود فعل متفاوتة، بين مؤيد ومعارض. 
وتشير المصادر الى ان والد النائب الحالي المتحالف مع الحزب كان يدرك كيفية ابداء اراء متوازنة من دون ان يخرج من التحالف السياسي والاستراتيجي، لكنه حافظ على استقلالية كبيرة،  على الاقل من الناحية الاعلامية.

لبنان

خاص

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