المُغتربون ينقذون هذا القطاع.. نسبة التشغيل فيه وصلت إلى 95%!

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مع انطلاق الموسم السياحي وعودة المغتربين اللبنانيين والسياح، يشهد قطاع تأجير السيارات حركة ناشطة جداً، ما يعني ان التوقعات بصيف واعد قد صحت وستنعكس إيجابا على قطاعات مختلفة.وفي هذا الإطار، يؤكد صاحب إحدى شركات تأجير السيارات ان "هذا القطاع يشهد إقبالا غير مسبوق مع وجود أعداد كبيرة من المغتربين والسياح الأجانب والعرب وحتى الخليجيين"، كاشفا ان "نسبة التشغيل وصلت إلى 95 % وان الشركات تضطر للاستعانة بسيارات من الخارج لتلبية احتياجات الزبائن" .ولفت إلى ان "هذا القطاع بعد 3 سنوات من المعاناة جراء الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا وإقفال عدد من الشركات عاد إلى الحياة مُجدداً"، آملا في استمرار هذا الوضع لغاية نهاية الصيف.واعتبر ان "الموسم الحالي يُشكّل فرصة ذهبية لشركات تأجير السيارات لتحصيل المداخيل اللازمة لسداد ديونها من بدلات إيجار ورواتب وقروض مصرفية".