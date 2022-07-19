Advertisement

لبنان

"إكتفينا من المواد الغذائية"... هذا ما يطلبه الناس

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-07-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-972627-637938317395983860.jpg
Doc-P-972627-637938317395983860.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ نحو سنتين لليوم، تحول عمل الكثير من الجمعيات المحلية والدينية الى تأمين المواد الغذائية للعائلات الأكثر حاجة، وحتى للعائلات التي كانت مدرجة بخانة "الطبقة الوسطى" قبل الأزمة.
لكن ما يُلاحظ هذه الأيام بشكل واضح هو عدم حاجة الناس للمواد الغذائية كما في السابق، بل للأدوية. فقال رب عائلة "إكتفينا من المواد الغذائية ونحتاج الى أدوية لأمراضنا المزمنة لأن أسعارها تحلق ولا نستطيع أن نشتريها". وتكررت الحاجة نفسها مع أكثر من عائلة، ما يعني أن حاجة الناس تغيرت أو زادت وتوسعت.
Advertisement
وبعد رفع الدعم عن الأدوية، "طارت" أسعارها بشكل كبير، ما يفوق قدرة الكثير من العائلات على شرائها.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:48 | 2022-07-19
10:35 | 2022-07-19
10:34 | 2022-07-19
10:05 | 2022-07-19
09:48 | 2022-07-19
09:35 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website