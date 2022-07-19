Advertisement

لبنان

المستورد غالي ومقطوع؟ هذا هو البديل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-07-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-972630-637938319263814095.jpg
Doc-P-972630-637938319263814095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


عندما كان يعجز الطبّ في السابق عن شفاء أي مريض كان يلجأ إلى الكيّ. وهكذا هي الحال اليوم بالنسبة إلى إرتفاع فاتورة الدواء المستورد من الخارج، والذي بات وجوده نادرًا. ولذلك قام أصحاب مصانع الأدوية المصنَّعة محليًا بتنشيط هذا القطاع، على رغم ما يعانونه من شحّ في المواد الأولية، والتي تستورد من الخارج بالعملة الصعبة وغير المتوافرة في كثير من الأحيان. 
Advertisement
ولأن الدواء المستورد بات الوصول إلى النجوم أقرب من الوصول إليه، لجأ المواطنون إلى الدواء المحلي، أولًا لأنه متوافر، وثانيًا لأن سعره يبقى ضمن المعقول. 
وفي هذا الإطار يتجه معظم الأطباء إلى تضمين وصفاتهم الطبية الدواء المحلي المتوافر في الأسواق اللبنانية كبديل (generic)عن الدواء الأصلي.  
وهكذا يمكن القول إن من يقومون بهذا العمل إنما يصيبون عصفورين بحجر واحد: إفادة المريض من دواء متوافر وبأسعار مقبولة نسبيًا، وتاليًا تنشيط هذا القطاع الحيوي. 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:48 | 2022-07-19
10:35 | 2022-07-19
10:34 | 2022-07-19
10:05 | 2022-07-19
09:48 | 2022-07-19
09:35 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website