مشكلة خطيرة... الطعام الفاسد يهدد اللبنانيين!

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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الاخيرة مجموعة منشورات لمواطنين تتضمن صورا لعلب "اللبنة" و"الجبنة" وغيرها من السلع الغذائية المشابهة، والتي ظهرت غير صالحة للاستهلاك على الرغم من ان الجهات المصنعة لها مشهود لها بجودتها ونظافتها، وعلى الرغم من ان مدة صلاحياتها ما زالت قائمة.وفي الاطار، شرح صاحب احد السوبرماركات لـ"لبنان 24" ما يحصل، مشيرا الى ان "هذه الحوادث غير المحببة باتت تتكرر بشكل كبير والمشكلة ليست عندنا ولا عند الجهات المصنعة، انما في الانقطاع المتواصل للكهرباء والكلفة المرتفعة لتشغيل المولدات ما يدفعنا الى عدم تشغيل براداتنا 24/24 ساعة.