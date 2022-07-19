غادة عون خرجت من مصرف لبنان.. أين رياض سلامة؟

خرجت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون من مبنى مصرف لبنان، وذلك بعد دخولها إلى المكان بحثاً عن حاكم البنك المركزي رياض سلامة.

Advertisement



وفي تصريح لها عقب خروجها من المصرف، قالت عون: "تم إبلاغنا بأن حاكم مصرف لبنان غير موجود في مبنى المصرف"، وأضافت: "أتتنا إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء البنك المركزي".



وكان محيط مصرف لبنان شهد استنفاراً أمنياً، صباح اليوم، بعد وصول قوة من المديرية العامة لأمن الدولة إلى المكان، وذلك من أجل اقتحامه ومداهمته. إلا أنه في غضون ذلك، أفيد بأنّ القاضي المُناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش، رفض إعطاء الإشارة لدخول عناصر أمن الدولة إلى المصرف.



وفي تلك الأثناء، وصلت القاضية عون إلى مبنى المصرف وتمكّنت من دخولِه، وقد عمدت إلى البحث داخل الخزنات والمكاتب عن حاكم مصرف لبنان.

بدورها، فقد ذكرت قناة الـ"MTV" أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان داخل مكتبه في البنك المركزي، لكن القاضية عون لم تستطع الوصول إليه".

وبسبب حالة الهرج والمرج التي حصلت، فإنّ البنك المركزي أقفل أبوابه منذ لحظات بوجه من يريدون القيام بمعاملات، وقد أعلن الموظفون بدء إضرابٍ استنكاراً لما حصل اليوم.

وقال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة في تصريح من أمام البنك المركزي: "كرامة المؤسسة والموظفين أعلى من كل شيء ونرفض أن نُعامل بطريقة ميليشياوية ونعلن الإضراب".



وكانت قوّة من أمن الدولة دهمت منزل سلامة في الرابية صباح اليوم بحثاً عنه، إلا أن الأخير لم يكُن هناك. وإثر ذلك، أفيد بأن قوة أخرى توجّهت إلى مصرف لبنان لتوقيف سلامة.

