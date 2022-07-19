بعد مداهمة القاضية غادة عون... موظفو مصرف لبنان أعلنوا الاضراب

صدر عن نقابة موظفي مصرف لبنان، البيان التالي:



Advertisement "تُعلن نقابة مصرف لبنان الإضراب وتقفل المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم المصرف وذلك اعتراضًا على التجاوزات القانونية والطريقة الملشيوية التي تمارسها القاضية غاده عون".