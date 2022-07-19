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لبنان

بعد مداهمة القاضية غادة عون... موظفو مصرف لبنان أعلنوا الاضراب

Lebanon 24
19-07-2022 | 05:56
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صدر عن نقابة موظفي مصرف لبنان، البيان التالي: 
"تُعلن نقابة مصرف لبنان الإضراب وتقفل المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم المصرف وذلك اعتراضًا على التجاوزات القانونية والطريقة الملشيوية التي تمارسها القاضية غاده عون".
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مصرف لبنان

موظفون

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