بعد البلبلة في مصرف لبنان.. ما مصير "دولار صيرفة"؟

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"لبنان24"

أفادت مصادر مصرفية بأنّ "إضراب الموظفين في مصرف لبنان، اليوم، بعد، قد يؤدي إلى عدمِ إصدار تسعيرة جديدة لمنصة صيرفة، اليوم الثلاثاء".وأشارت مصادرإلى إنّ "الإضراب سيستمر لـ3 أيام"، موضحة أنّ "ذلك قد يؤدي إلى عرقلة إصدارِ تسعيرة صيرفة خلال الأيام المقبلة".