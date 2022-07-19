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لبنان

بعد البلبلة في مصرف لبنان.. ما مصير "دولار صيرفة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-07-2022 | 06:09
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أفادت مصادر مصرفية بأنّ "إضراب الموظفين في مصرف لبنان، اليوم، بعد حادثة اقتحامه من قبل القاضية غادة عون، قد يؤدي إلى عدمِ إصدار تسعيرة جديدة لمنصة صيرفة، اليوم الثلاثاء".
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وأشارت مصادر "لبنان24" إلى إنّ "الإضراب سيستمر لـ3 أيام"، موضحة أنّ "ذلك قد يؤدي إلى عرقلة إصدارِ تسعيرة صيرفة خلال الأيام المقبلة".
 
وكانت نقابة موظفي مصرف لبنان أصدرت بياناً أعلنت فيه "الإضراب وإقفال المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرمه، وذلك اعتراضاً على التجاوزات القانونية والطريقة المليشياوية التي تمارسها القاضية غاده عون".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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