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لبنان

توقيف أربعة أشخاص بالجرم المشهود في طرابلس... وهذا ما كانوا يقومون به! (صورة)

Lebanon 24
19-07-2022 | 06:10
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات، ونتيجة عمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت قوّة من المجموعة الخاصة في وحدة الشّرطة القضائية بتاريخ 24-6-2022، من توقيف أربعة أشخاص بالجرم المشهود، في أثناء قيامهم بترويج المخدّرات في طرابلس، وهم كلٌّ من:
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-- ع. أ. (من مواليد عام 1999، لبناني)

 و. خ. (من مواليد عام 2000، لبناني)

- ط. ر. (من مواليد عام 2001، لبناني)

والقاصر: - ر. خ. (من مواليد عام 2007، لبناني)

وضبطت في حوزتهم مسدّسات، وأعتدة، وذخائر حربية، وكميّة من حشيشة الكيف والحبوب المخدّرة، وأجهزة خلوية ومبلغ مالي.

أودع الموقوفون مع المضبوطات المرجع المعني، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 

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