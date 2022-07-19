طقس متقلب مع بقاء خطر اندلاع الحرائق.. اليكم التفاصيل

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع بداية انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح ويتكوّن الضباب المحلي على المرتفعات ويبقى خطر التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.وجاء في النشرة الاتي:الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبياً يسيطر على لبنان، بخاصة في الداخل وجنوب البلاد، ويستمر حتى يوم الخميس حيث يعود الى صيفي معتاد.معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24و 32 درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع بداية انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح ويتكوّن الضباب المحلي على المرتفعات ويبقى خطر التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع انخفاض إضافيّ في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحياناً.الجمعة: غائم جزئياً مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض بخاصة في الداخل والمناطق الجبلية، حيث يعود الطقس الى صيفي معتاد ويتكون الضباب على المرتفعات.- الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة ، في الداخل من 18 الى 37 درجة.- الرياح السطحية: متقلّبة ضعيفة ليلاً، جنوبية غربية الى جنوبية نهاراً، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحياناً على المرتفعات بخاصة المتوسطة، بسبب الضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 90%.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,41- ساعة غروب الشمس: 19,47