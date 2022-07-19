في وضح النهار.. هكذا دخلوا الى محل لبيع الدجاج وسرقوه

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تعرض صباحا محل هيثم صبرا لبيع الدجاج والمتبلات في بلدة الدوير الجنوبية، لعملية سرقة عندما دخل عليه شخص غير معروف منه وانتظرته سيارة BMW في الخارج وفيها شخصان اخران، واثناء تبادل حديث بين صبرا والشخص ولهجته غير لبنانية سرق منه 3 ملايين ليرة موهما صبرا انه يحمل مسدسا مخفيا واستقل السيارة سريعا التي فرت من المكان.وتقدم صبرا بشكوى لدى مخفر درك الدوير وحضرت دورية وفتحت تحقيقا بملابسات الحادثة.