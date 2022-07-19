Advertisement

لبنان

في وضح النهار.. هكذا دخلوا الى محل لبيع الدجاج وسرقوه

Lebanon 24
19-07-2022 | 07:07
A-
A+
Doc-P-972664-637938365202692979.jpg
Doc-P-972664-637938365202692979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تعرض صباحا محل هيثم صبرا لبيع الدجاج والمتبلات في بلدة الدوير الجنوبية، لعملية سرقة عندما دخل عليه شخص غير معروف منه وانتظرته سيارة BMW  في الخارج وفيها شخصان اخران، واثناء تبادل حديث بين صبرا والشخص ولهجته غير لبنانية سرق منه 3 ملايين ليرة موهما صبرا انه يحمل مسدسا مخفيا واستقل السيارة سريعا التي فرت من المكان.
Advertisement
 
وتقدم صبرا بشكوى لدى مخفر درك الدوير وحضرت دورية وفتحت تحقيقا بملابسات الحادثة.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:48 | 2022-07-19
10:35 | 2022-07-19
10:34 | 2022-07-19
10:05 | 2022-07-19
09:48 | 2022-07-19
09:35 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website